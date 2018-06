Comment Donald Trump a poussé Amanda Seyfried à épouser Thomas Sadoski

Si Donald Trumpn'était pas devenu président des États-Unis, Amanda Seyfried serait peut-être encore célibataire.

La star de Mamma Mia! Here We Go Again raconte au Elle britannique qu'après la victoire de l'ex-présentateur de télé-réalité aux élections de 2016, elle s'est sentie inspirée et poussée à se lancer et à épouser Thomas Sadoski.

Amanda et Thomas se sont mariés en secret en mars 2017 et, comme elle l'explique au magazine : "Trump avait été élu, c'était que le monde était en train de devenir fou, alors je me suis dit : « Je risque de ne jamais me réveiller de ce rêve alors autant se marier. »"

Peu après cela, les amoureux de longue date ont eu leur premier enfant, une fille dont le prénom n'a pas été révélé.