Harvey Weinstein arrêté et inculpé de viol et d'agression sexuelle

Le jour du jugement dernier est arrivé pour Harvey Weinstein.

Vendredi, vers 7h30 du matin, le producteur s'est livré aux autorités, il s'est rendu dans un commissariat de police new-yorkais où ses empreintes et sa photos ont été prises. Juste avant 8h30 du matin, il a été inculpé de viol, de crime sexuel, d'agression sexuelle et de comportement déplacé à caractère sexuel sur deux femmes. "La police new-yorkaise remercie les victimes courageuses qui ont osé s'exprimer et demander que justice soit faite", a déclaré un porte-parole. "Cette arrestation et cette mise en accusation sont le résultat d'une enquête menée à la fois par la police de New York et le parquet de Manhattan." Weinstein a été conduit à une cour criminelle du comté de New York à 8h55. Deux sources ont déclaré à NBC News que sa caution devrait être fixée à 1 million de dollars et qu'il porterait sûrement un bracelet électronique à la cheville.

Weinstein, souriant et portant un pull bleu et une veste noire, a ignoré les questions des journalistes quand il est arrivé au commissariat pour se rendre. Il avait apporté trois livres, dont Une vie d'Elia Kazan et Something Wonderful: Rodgers and Hammerstein's Broadway Revolution.

Plusieurs sources proches de l'enquête ont déclaré à NBC que l'accusation de viol venait d'une plainte déposée par une femme anonyme. L'accusation d'agression sexuelle vient d'une plainte déposée par Lucia Evans, qui a déclaré au New Yorker dans une interview publiée jeudi : "À un moment ou un autre, il faut penser au bien de l'humanité, aux autres femmes." Elle hésitait à porter plainte au début, mais elle a fini par changer d'avis. "On m'a dit que si je ne faisais rien, Harvey s'en tirerait."

L'automne dernier, Evans a déclaré publiquement que Weinstein l'avait agressée sexuellement dans son bureau en 2004. "Il m'a forcée à lui faire une fellation. Je lui ai répété : « Je ne veux pas faire ça. Arrêtez. Non. », a-t-elle déclaré à Farrow. Mais Weinstein est un "homme imposant", a expliqué Evans. "Il était plus fort que moi."