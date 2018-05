Jason Bateman et Tony Hale s'excusent d'avoir défendu le "harcèlement verbal" de Jeffrey Tambor

Pour promouvoir la saison 5 de la série Arrested Development sur Netflix, sept de ses acteurs se sont réunis cette semaine pour une interview de groupe d'une heure, afin d'aborder tous les sujets avec le New York Times. À un moment, le journaliste culturel Sopan Deb a évoqué les accusations de conduite inappropriée de nature sexuelle sur le tournage de Transparent dont fait l'objet Jeffrey Tambor. Au cours de son récent mea culpa lors d'un entretien avec The Hollywood Reporter, au cours duquel il a évoqué pour la première fois cette partie de l'histoire, l'acteur a révélé un "pétage de plomb" avec Jessica Walter pendant le tournage d'Arrested Development il y a des années. Faisant preuve de regrets, il a expliqué s'être "énormément excusé" auprès de l'actrice.



À l'époque des faits, son agent avait déclaré que sa cliente ne souhaitait pas parler de l'acteur.

À ce jour, aucun membre de la série n'a donné de détails sur l'incident.

Jeffrey Tambor et Jessica Walter ont participé au panel du New York Times, ainsi que Will Arnett, Jason Bateman, David Cross, Tony Hale et Alia Shawkat ; Michael Cera et Portia De Rossi, les deux autres stars de la série, n'étaient pas présentes. Au cours de l'entretien pour The Hollywood Reporter, Jeffrey Tambor a avoué avoir été parfois "difficile" pendant le tournage d'Arrested Development, ce que Jason a rejeté d'un revers de manche au cours de l'interview de groupe, en expliquant : "Dans le show-business, c'est très courant d'avoir affaire à des gens dits « difficiles »". Alia Shawkat a alors retorqué à son partenaire à l'écran, qui défendait le comportement de Jeffrey Tambor : "Mais ça ne veut pas dire que c'est acceptable."

Will Arnett, Jason Bateman et David Cross ont enchaîné les blagues et les excuses pour l'acteur quand le NYT a fini par demander à Jessica Walter son avis sur la question. "C'est une famille et les familles s'aiment, rient, se disputent. Encore une fois, sans vouloir minimiser les choses, beaucoup de choses se passent en 15 ans", a poursuivi Jason Bateman. "Je ne sais rien à propos de Transparent, mais j'en sais un rayon sur Arrested Development. Et je peux dire que peu importe ce que tout le monde ici a fait — et on a fait beaucoup de choses les uns avec les autres, les uns pour les autres, les uns contre les autres — je n'échangerais ça pour rien au monde et je ne me plains de rien." Will Arnett a semblé appuyer les propos de Jason Bateman, en plaisantant : "Je dois dire que j'ai rayé la voiture de Jason Bateman avec une clé. Je ne l'avais jamais admis. Parce que je me disais, regardez ce type, qui prend une place et demie." Pendant ce temps, David Cross, a insisté pour dire que Jeffrey Tambor – qui a été renvoyé de la série Transparent – avait retenu la leçon et qu'il "écoute, apprend et grandit". Après avoir laissé ses partenaires masculins répondre à sa place, Jessica Walters a demandé : "Qu'est-ce que vous essayiez de dire ? Si quelqu'un venait vous voir en disant : « Voici un acteur qui admet crier régulièrement sur les réalisateurs, les assistants-réalisateurs, ses collègues, les assistants », est-ce que vous engageriez cette personne ?"