Gwyneth Paltrow fait des révélations sur sa relation avec Brad Pitt, Ben Affleck et d'autres détails privés

Quand Howard Stern a demandé si c'était compliqué à comprendre pour leurs deux enfants, Apple Martin et Moses Martin, Gwyneth a précisé que les deux parents avaient été très clairs concernant la situation.

"Je crois que dans notre cas, on a été très clairs avec eux sur ce qui se passait. Je pense aussi que si on est tous assis à une table, en tant que famille, mais qu'il y a énormément de tension et qu'on la ressent, alors il ne faut pas le faire", a-t-elle poursuivi avec l'animateur radio. "On a toujours essayé de se dire que la journée était difficile, mais qu'il fallait se souvenir de ce qu'on aimait chez l'autre et essayer de maintenir ce sentiment d'appartenance à une famille pour les enfants et s'amuser et rigoler pendant deux heures."

La star a ajouté que Chris et elle "sont en très bons termes".

"Dans notre cas, on a eu beaucoup de chance parce qu'on voit les choses de la même manière. Beaucoup de parents, et ça crée beaucoup de tristesse dans des mariages qui fonctionnent, ne voient pas l'éducation de leurs enfants de la même manière, c'est très courant. Chris et moi avons de la chance parce qu'on est fondamentalement d'accord sur la manière d'élever nos enfants. On a des principes et des valeurs identiques", a reconnu Gwyneth.