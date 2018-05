Andrew Garfield a fait l'expérience de son premier baiser avec 30 filles

"Ce fut mon premier baiser, et je crois que ce soir-là, j'ai dû embrasser 30 femmes, ou plutôt filles ! Je n'essaie pas de me vanter, c'était la fête du slip. On aurait dit un combat de catch. Et ça reste l'une des meilleures soirées de ma vie !", a précisé l'acteur en riant. "C'était comme un éveil sexuel de masse. Un éveil sexuel à la Bacchus."

Une des camarades de classe d'Andrew avait organisé une fête pendant que ses parents n'étaient pas là, et "elle a changé nos vies à tous", a-t-il avoué. "Il y avait environ 50 jeunes garçons et filles de chaque côté du jardin, sans aucune surveillance parentale. Tout d'un coup, on aurait dit une scène de Braveheart, quand les Écossais et les Anglais foncent les uns sur les autres !" Apparemment, c'était une scène de "débauche", avec des ados se courant après, la "langue la première !" Mais Andrew a ajouté : "Il fallait bien qu'on sache ce qu'il en était."

Quand l'acteur de la pièce Angels in America est apparu dans le Late Show mardi, il a régalé Stephen Colbert en racontant l'histoire de son premier baiser et pourquoi il s'est déroulé avec "30" camarades de classe. Jusqu'à l'âge de 12 ans, Andrew Garfield suivait des cours à la Priory Preparatory School, une école de garçons à Banstead, dans la région du Surrey, en Angleterre. Il est ensuite parti à la Freemen's School à Londres, une école mixte, et à l'époque, ses "hormones de monstre" fonctionnaient à plein régime. "On n'a aucune idée de comment faire face au sexe opposé, ou face aux gens du même sexe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on en a besoin, qu'on le désire et qu'on éprouve des désirs innommables, pas vrai ? Vous vous en souvenez, non ?" a raconté la star de 34 ans. "Aucun de nous ne sait ce qu'il fait. Il y a toutes ces envies et tous ces élans, et on a tous super peur de l'autre."

