Kevin Federline veut augmenter sa pension alimentaire payée par Britney Spears de 20 000 $

Une source proche de Spears a dit à E! News : "Britney est contrariée qu'une fois de plus, Kevin et son avocat aient rendu leurs histoires de famille publiques. Les enfants vont très bien, ils sont en bonne santé et heureux, et elle veut que ça continue. C'est dommage d'en arriver là, car Britney et Kevin ont toujours réussi à être de bons co-parents."

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on May 15, 2018 at 5:04pm PDT

"On a essayé de voir si on pouvait parvenir à un accord sur l'augmentation de la pension alimentaire, et au cours de ce processus, l'équipe de Britney est revenue avec plusieurs conditions qui n'étaient pas acceptables", a dit l'avocat de Federline, Mark Vincent Kaplan , à E! News dans une déclaration. "Donc Kevin a dû déposer une requête formelle auprès du tribunal pour qu'il détermine quelle est la somme appropriée pour la pension alimentaire. Si le tribunal décide que le besoin est raisonnable, alors on se servira d'un témoignage d'expert pour établir quels sont les besoins raisonnables des enfants mineurs."

Dans les documents, Federline affirme qu'il est moins "connu" et moins demandé qu'il y a une décennie, et donc, son revenu a été affecté de manière négative. Il dit vivre dans une maison de 185 mètres carrés avec sa femme actuelle, leurs deux enfants, deux enfants d'un mariage précédent et les deux fils dont il partage la garde avec Spears. Donc il dit ne pas pouvoir offrir un train de vie similaire à celui dont les enfants bénéficient avec Spears, citant sa maison de 1 200 mètres carrés et une liste des aménagements de la propriété. "Sean et Jayden doivent partager une chambre chez moi", dit le document. "Il n'y a pas la place pour qu'ils puissent inviter leurs amis ou faire des soirées pyjama." Il ajoute qu'il n'a pas pu emmener les enfants en vacances depuis des années.

