17 règles royales que Meghan Markle doit suivre maintenant qu'elle est duchesse

17. Pas de fruits de mer : c'est une vieille tradition de dire non aux crustacés pour éviter l'intoxication alimentaire. La famille royale n'adhère pas toujours à cette règle, mais la reine Elizabeth le fait encore. Soyons honnêtes, la reine de 92 ans adore les traditions. Cela ne fait que quelques jours, on ignore donc si Meghan aura le droit de festoyer en mangeant des invertébrés aquatiques maintenant qu'elle ne fait plus partie du commun des mortels. Mais peut-être qu'elle a déjà renoncé à sa faim de mollusques, crustacés, échinodermes, ainsi qu'à ces horribles talons compensés.

15. On ne passe pas par la case départ : le Monopoly est interdit. Selon Reader's Digest, en 2008, la Leeds Building Society a offert au duc de York, le prince Andrew , le jeu de Monopoly et il a répondu : "On n'a pas le droit de jouer au Monopoly à la maison. C'est trop féroce." On dirait que Meghan devra se passer d'hôtels sur la Rue de la Paix.

Diane Gottsman , qui a écrit Modern Etiquette for a Better Life, a dit à Bravo qu'il y avait des règles strictes quand on mange avec la reine d'Angleterre.

12. Les entrées en salle : il y a un code de conduite très strict sur comment entrer dans une pièce quand on est avec la famille royale. Voilà l'ordre royal : la reine Elizabeth, le prince Philip, le prince Charles, Camila, le prince William, Kate Middleton, et ensuite, sûrement, le prince Harry et Markle, selon Reader's Digest .

6. La révérence : la reine attend de tous les membres féminins de la famille, y compris Kate Middleton et Camilla Parker Bowles , de lui faire la révérence quand elles entrent dans une pièce en sa présence, même si c'est une occasion non officielle, ce qui veut dire que Meghan a intérêt à s'habituer à faire la révérence. Si elle est à un évènement officiel, Meghan doit aussi faire la révérence à quiconque a un titre plus élevé que le sien.

4. Pas d'ongles foncés : selon des sources chez le magazine OK! , les membres de la famille royale n'ont pas le droit de porter de vernis à ongles foncé et coloré. Meghan portait la couleur préférée de la reine, Ballet Slippers, de la marque Essie, au mariage royal, et on a le sentiment que cette couleur va rester.

Jennifer Gehmair , experte des convenances de la famille royale, a dit à Smooth Radio : "Tourner le dos au duc et à la duchesse et prendre un selfie est déconseillé autant que possible. Je sais que c'est amusant, mais ils préfèrent voir votre visage."

1. Pas de selfies : pendant son premier évènement officiel avec le prince Harry, Meghan a révélé qu'elle ne pourrait plus prendre de selfies avec les fans après qu'un couple lui a demandé de poser avec eux. "On n'a pas le droit de faire de selfies", a-t-elle dit au couple, selon le Daily Mirror. La règle a été créée pour encourager les gens à se regarder en face et à avoir une conversation avec les membres de la famille royale au lieu de leur tourner le dos (énorme faux pas) pour prendre un selfie.

