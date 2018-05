Ariana Grande sort avec Pete Davidson : "C'est léger", mais elle est "très heureuse"

Quant à Ariana et Pete, ils se connaissent depuis au moins 2016 quand elle a animé un épisode de Saturday Night Live. On ignore comment les deux stars se sont retrouvées, et elles n'ont pas encore commenté le statut de leur relation.

La pop star a ensuite déclaré ceci sur Instagram confirmant ainsi sa rupture : " Malcolm McCormick est un de mes meilleurs amis et une des personnes que je préfère sur cette planète. Je le respecte et je l'adore et je suis contente qu'il soit dans ma vie d'une manière ou d'une autre, peu importe que notre relation change ou ce que l'univers nous réserve !"

Leur relation naissante fait suite à leurs séparations respectives. L'interprète de "No Tears Left to Cry" a confirmé sa séparation avec le rappeur Mac Miller plus tôt ce mois-ci. Dans le même temps, on a appris la semaine dernière que Pete Davidson et Cazzie David se séparaient après deux ans.

