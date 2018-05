10 statistiques à propos du mariage du prince Harry et de Meghan Markle qui risquent de vous surprendre

7 500 : l'équipe de 25 chefs a créé environ 7 500 mets pour le déjeuner de réception d'Harry et Meghan. Les invités ont pu déguster des canapés et des petits fours, ainsi qu'une sélection de nourriture servie dans des petits bols, dont une fricassée de poulet bio avec des morilles et de jeunes poireaux ; un risotto de pois et de menthe avec des pois mange-tout, des chips au parmesan et de l'huile de truffe ; et de la poitrine de porc de Windsor cuite lentement pendant dix heures, servie avec une compote de pommes et de la couenne. Sans oublier, la pièce montée.

500 : pour réaliser le gâteau de mariage d'Harry et Meghan, la pâtissière Claire Ptak a utilisé pas moins de 500 œufs. La recette du gâteau au citron et à la fleur de sureau a également nécessité 200 citrons Amalfi, 22 kilos de beurre, 22 kilos de farine, 22 kilos de sucre et dix bouteilles de Sandringham Elderflower Cordial. De plus, le gâteau a pris cinq jours pour être fait avec l'aide de six pâtissiers. Il était également décoré de 150 fleurs.

18 millions : d'après The Guardian , environ 18 millions de personnes au Royaume-Uni ont regardé le duc et la duchesse de Sussex se passer la bague au doigt. D'après The Telegraph , plus de 24 millions de gens au Royaume-Uni avaient regardé le mariage de William et Kate en 2011.

29,2 millions : d'après l'institut Nielsen, 29,2 millions de personnes aux États-Unis ont regardé Harry et Meghan se dire "oui". En 2011, environ 22,8 millions de personnes avaient regardé le Prince William et Kate Middleton se marier. Mais notons que la cérémonie d'Harry et Meghan a été diffusée sur 15 chaînes en Amérique contre 11 pour le mariage de William et Kate.

