Paris Jackson évoque des problèmes de famille après la performance de Janet Jackson aux Billboard Music Awards

Un peu plus tard, Paris a mis de nouveau à jour sa Story Instagram : "Sans oublier que personne dans mon équipe ne m'a contactée pour assister aux billboards ou pour me parler de la cérémonie, et personne dans ma famille non plus. Je n'en avais aucune idée, jusqu'à ce que vous m'attaquiez avec votre haine."

Au cours de son discours de remerciements, la très douce Janet a dit à son public : "Tout ce qui nous manque, Dieu l'a en profusion : la compassion, la sensibilité, la patience et un amour sans limites. Alors, je veux à nouveau tous vous remercier pour cet honneur et je remercie Dieu de me donner la précieuse énergie qui me permet de vivre ma vie comme une artiste qui, chaque jour, essaie d'étendre sa capacité à aimer. Merci infiniment."

"Chaque famille a des moments de traumatisme, de peine de cœur, de séparation, d'amour, d'unité, de clan, de douleur, etc. CHAQUE FAMILLE. Ma famille, en particulier, et beaucoup d'autres... voient leurs problèmes relayés dans le monde entier par le biais des médias. Mais ça ne veut pas dire que nos problèmes de famille sont différents des vôtres. Les nôtres sont juste publics", a précisé Paris, dont le père a essayé de l'épargner de l'œil du public. "Chaque niveau a ses démons. Chaque vie a ses mer***. On n'est pas au-dessus ou en dessous de vous. On est tous humains, pu****. Alors agissons en tant que tels. J'apprécie toutes les personnes qui liront ça et je suis reconnaissante de tout ce que j'ai dans la vie, le positif et le négatif."

"Chers abonnés sur les réseaux sociaux, amis, harceleurs, amoureux et rageux, et amis moonwalkers : s'il vous plaît ne me dites pas/n'exigez pas/n'essayez pas de contrôler comment je gère mes relations avec les gens dans ma vie, en particulier ma famille. Aussi incroyables et merd***** que puissent être les choses, ça ne regarde que nous. Je comprends que certains d'entre vous se sentent proches ou ressentent le besoin de faire partie de notre vie après nous avoir vus grandir. Et pourtant, je gère ma situation exactement comme mon père l'a fait. Et je suis contente que ça reste ainsi. J'aurai toujours de l'amour et du respect pour ma famille. TOUJOURS", a ajouté Paris. "Vous n'avez besoin de savoir rien de plus, rien de moins."

Dimanche, Janet Jackson a offert une performance légendaire aux Billboard Music Awards 2018 à Las Vegas, proposant un medley de ses plus grands hits et en délivrant un message très inspiré pendant son discours de remerciements, alors qu'on lui remettait le Billboard Icon Award. Katherine Jackson , la mère de Janet, Prince Jackson , son neveu, et Rebbie Jackson , sa sœur, l'ont encouragée à l'intérieur de la MGM Grand Arena.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Você gostaria de vê-lo em nossa edição do Brasil?

Do you want to go to the Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕