La nouvelle vie de Meghan Markle avec le prince Harry : la lune de miel, honorer Diana et les projets de bébé

Elle n'a pas été timide quant aux insinuations pendant le voyage récent du couple en Irlande. En rencontrant Adam Murphy et Sinead Murphy, un couple mari et femme qui font des produits de bébés novateurs et hypoallergéniques pour une marque nommée Schnuggle, Meghan a montré les produits en disant : "Je suis sûre qu'à un moment donné, on aura besoin de tout ça !"

Et Meghan est une partenaire enthousiaste. Dans le documentaire de Sky One, Harry and Meghan: A Love Story, son ancien agent Gina Nelthorpe-Cowne s'est souvenue d'un voyage d'affaires où la star de Suits : avocats sur mesure a avoué son désir d'être parent : "Elle m'a dit : « J'adorerais avoir des enfants, j'ai hâte d'être maman. »"

Mais d'abord, le couple profitera d'une excursion privée. Même si, comme William et sa femme, Kate Middleton , ils ont choisi de repousser leur lune de miel, le voyage a déjà été prévu. (Et désolés, mais non, ce ne sera pas en Namibie.)

Meghan prévoit déjà de viser large. En plus de mettre "encore plus d'énergie" dans les causes qui lui sont chères, elle a dit à la BBC : "Maintenant que je suis sur le terrain au Royaume-Uni, je suis excitée d'apprendre à connaître les différentes communautés ici, les petites associations qui travaillent sur les mêmes causes qui m'ont toujours passionnée, et de pouvoir aussi visiter le Commonwealth."

Alors que Meghan s'installe dans son nouveau rôle, il y aura sûrement d'autres analogies. Comme Diana, Meghan a déjà fait plusieurs efforts charitables discrets, faisant des visites secrètes pour réconforter les victimes de l'incendie de la tour Grenfell et visitant le North Essex Veterans Mental Health Network avec Harry. Comme Diana a travaillé pour effacer la honte autour du sida, serrant la main des souffrants sans porter de gants, Meghan, qui a écrit un article l'an dernier sur la honte autour des règles et la pénurie d'accès à des installations sanitaires correctes, s'attaquera certainement à des causes moins soutenues.

"Elle a sa façon de faire les choses", a dit Grant Harrold, ancien majordome royal de Charles, Harry et de son frère aîné, le Prince William , à E! News au sujet de Meghan. "On voit l'énergie de la princesse Diana, et c'était quelqu'un qui prenait les gens dans ses bras. Elle était célèbre pour ça."

Et ils veulent commencer par les générations Y et Z et les autres esprits impressionnables qui viendront ensuite. Harry a expliqué : "Pour nous tous, tout ce que nous voulons, c'est pouvoir mener à bien les bons engagements, mener à bien notre travail et encourager les autres et la plus jeune génération à pouvoir voir le monde correctement plutôt que d'en avoir une vue peut-être faussée."

Plus que tout, elle se dédiera tout simplement à changer les choses, que ce soit en montrant la beauté de la diversité ou en encourageant les femmes à s'exprimer. Depuis ce premier rendez-vous en 2016 avec Harry, 33 ans, elle a dit à la BBC qu'ils avaient parlé de comment ils pouvaient apporter du changement : "C'était une des premières choses dont on a parlé quand on s'est rencontrés, les différentes choses qu'on voulait faire dans le monde."

Même si Meghan n'a pas encore spécifié sur quelles causes elle se concentrerait en tant que nouveau membre de la famille (en tout cas, elle ne les a pas annoncées ouvertement), on peut imaginer que la princesse, qui est devenue activiste par accident à 11 ans quand elle a lancé une campagne d'écriture de lettres pour retirer une publicité sexiste des ondes, se servira de sa plateforme pour souligner les problèmes d'inégalité entre les sexes. D'autres domaines d'importance — des SDF au VIH en passant par l'environnement — peuvent être vus dans les sept œuvres de charité que Harry et elle ont sélectionnées pour leurs sympathisants.

Avant d'avoir le titre, elle avait accepté les responsabilités du rôle, rejoignant Harry lors d'apparitions dans le Royaume-Uni. Quelques heures après avoir été prononcés mari et femme, sa page sur le site officiel de la famille royale est devenue live, parlant de son travail avec One Young World, ONU Femmes et World Vision.

Comme Meghan l'a expliqué dans leur interview post-fiançailles avec la BBC : "Dès le départ, on réalise qu'on a un accès et une voix que les gens écouteront, et cela comporte beaucoup de responsabilités, que je prends très au sérieux."

Mais ce n'est pas ce qu'a fait Meghan. Au lieu de ça, la femme qui a écrit un essai touchant sur le fait d'être biraciale pour Elle UK a choisi de célébrer ce qu'elle appelle "mon héritage mixte" et sa culture américaine. Harry et elle ont fait venir le révérend Michael Bruce Curry — originaire de Chicago et premier archevêque noir de l'Église épiscopale — pour faire un sermon passionné sur le pouvoir rédempteur de l'amour, en utilisant les mots du leader des droits civiques Dr Martin Luther King Jr , et ont demandé à une chorale de gospel principalement noire de chanter une version très touchante de "Stand By Me".

Si les noces de Meghan Markle et du Prince Harry du 19 mai avaient été pleines d'hymnes et de lectures standard, des milliards de fans auraient quand même suivi, applaudi la beauté de l'évènement et célébré l'amour entre les nouveaux duc et duchesse de Sussex.

