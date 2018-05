Les portraits de mariage officiels du prince Harry et Meghan Markle révélés

Pendant le déjeuner de réception de Meghan et Harry après le mariage, Elton John , qui était un des amis les plus proches de Diana avant sa mort, a chanté pour le couple et leurs invités .

"Les trois frères et sœurs de Diana, la princesse de Galles, assisteront au mariage, et Lady Jane Fellowes fera une lecture", disait la déclaration. "Le prince Harry et Mlle Markle se sentent honorés que Lady Jane représente la famille de Diana et aide à célébrer la mémoire de la regrettée princesse le jour du mariage."

"Oh, elles s'entendraient très bien, sans aucun doute, je crois qu'elle serait aux anges, qu'elle sauterait de joie, qu'elle serait très excitée pour moi, et je crois qu'elles auraient été meilleures amies avec Meghan", a-t-il dit. "C'est lors de ces jours-là, comme aujourd'hui, qu'elle me manque vraiment, et que cela me manque de pouvoir partager avec elle l'heureuse nouvelle. Mais vous savez, avec la bague et tout ce qui se passe, je suis sûr qu'elle est..."

Elle a continué : "Je crois qu'en rencontrant ses tantes et des personnes comme Julia qui ont été très importantes pour sa mère, je peux, d'une certaine façon, la connaître en partie à travers elles, et bien sûr, à travers lui. Cela est vraiment extraordinaire. Pouvoir avoir cela qui fait le lien entre d'où tu viens, et le Botswana qui est si important pour nous, c'est parfait."

Deux des portraits ont été pris dans le salon vert du château, avec Jasper Dyer , Camilla Parker-Bowles , le Prince Charles , Doria Ragland , le Prince William , Brian Mulroney , le prince Philip , la reine Elisabeth II , Kate Middleton , la princesse Charlotte , le prince George , Rylan Litt , John Mulroney , Ivy Mulroney , Florence van Cutsem , Zalie Warren et Remi Litt ; la famille des mariés apparaît dans deux portraits avec les jeunes mariés. La troisième image, avec seulement Harry et Meghan, a été prise sur la terrasse Est, c'est la seule image en noir et blanc.

Lubomirski, qui a assisté au mariage, a ajouté : "Cela a été un incroyable honneur et privilège de photographier l'aventure d'amour, d'espoir et de famille du duc et de la duchesse de Sussex ; des photos de fiançailles jusqu'aux portraits officiels de mariage et de famille samedi. Cela a été un magnifique chapitre de ma carrière et de ma vie, que je n'oublierai jamais."

"Le duc et la duchesse de Sussex souhaitent remercier tous ceux qui ont pris part aux célébrations de leur mariage samedi", a dit un porte-parole du palais de Kensington lundi. "Ils sont très reconnaissants d'avoir pu partager leur journée avec tous les gens réunis à Windsor, ainsi que tous ceux qui ont regardé le mariage à la télévision au Royaume-Uni, dans le Commonwealth, et de par le monde. Leurs Altesses Royales sont ravies de ces portraits officiels pris par Alex Lubomirski et sont heureux de les partager aujourd'hui. Ils voudraient aussi dire merci pour tous les généreux messages de soutien qu'ils ont reçus."

