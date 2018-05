Voici les sept œuvres caritatives que le prince Harry et Meghan veulent que vous souteniez pour leur mariage

The Wilderness Foundation UK : l'organisation met en avant les avantages et les bienfaits de la nature sauvage. En plein air, l'association aide des ados vulnérables à accroître leur résilience et à montrer à des jeunes urbains des possibilités de travail à la campagne. "À mesure que la population mondiale augmente de façon exponentielle, les lieux de nature vierge et ses ressources sont de plus en plus en danger. Il n'a jamais été aussi important pour nous en tant qu'êtres humains de protéger cette planète qui nous donne la vie", a expliqué Jo Roberts, son PDG. "Tout en enseignant des valeurs de préservation, nous utilisons dans le même temps le pouvoir positif de la nature pour soutenir et donner un second souffle à la vie de jeunes et d'adultes vulnérables et en difficulté."

Surfers Against Sewage : l'organisation caritative se consacre à la lutte contre la pollution plastique dans nos océans. Depuis sa sélection par le couple, elle a vu une énorme augmentation du nombre d'appels et du trafic sur son site. En fait, le nombre de nouvelles adhésions à l'organisation a augmenté de 178 % par rapport à l'an dernier, et beaucoup de donneurs étrangers sont également devenus membres.

StreetGames : l'organisation caritative utilise le sport comme un moyen de rendre autonome les jeunes pour qu'ils commencent un cycle positif dans leurs vies. Le prince Harry et Meghan ont rendu visite à un des projets de l'organisation à Cardiff plus tôt dans l'année. "Nous tous à StreetGames sommes enchantés d'avoir été sélectionnés par le prince Harry et Mme Markle", a expliqué Jane Ashworth, le PDG de StreetGames. "C'est un immense honneur qu'on reconnaisse de cette manière notre travail qui consiste à changer des vies par le biais du sport."

Also selected is @StreetGames , a charity which uses sport to empower young people to kick-start a cycle of positive change in their own lives. Prince Harry and Ms. Markle visited one of the charity's projects together in Cardiff earlier this year. https://t.co/UPY6Nyt2k6 pic.twitter.com/0XQJOL6iNj

The Myna Mahila Foundation : l'association rend autonome les femmes à Mumbai en créant un réseau d'entrepreneuses et en leur montrant comment fabriquer des serviettes hygiéniques. Meghan a rendu visite à l'organisation caritative et a écrit un article sur elle en mars 2017. "Le travail de ces femmes ouvre le dialogue autour de l'hygiène menstruelle, les libérant ainsi de la honte du silence, et permet à leurs filles d'aller à l'école", a partagé Meghan avec Time .

Crisis : l'organisation caritative nationale tente de venir en aide aux sans-abri à travers le monde. "Nous sommes incroyablement reconnaissants au prince Harry et à Mme Markle qu'ils demandent au public de soutenir Crisis alors qu'ils célèbrent leur mariage. Être sans-abri est un des problèmes les plus urgents de notre époque, mais à Crisis, nous savons ce qu'il faut faire pour y mettre un terme", a expliqué Jon Sparkes, le directeur général de Crisis. "Les dons nous aideront à aider plus de personnes à sortir de leur condition à travers nos hébergements, nos emplois, nos études et nos services de conseils à travers le pays, et pour faire campagne afin de faire les changements nécessaires pour que la crise des sans-abri soit éradiquée une bonne fois pour toutes."

CHIVA (Children's HIV Association) : l'organisation caritative vient en aide aux enfants qui grandissent avec le VIH et leurs familles. Elle essaie de créer un meilleur avenir pour eux, en s'assurant qu'ils atteignent leur potentiel. "Nous sommes ravis et honorés que le prince Harry et Mme Meghan Markle aient choisi de reconnaître notre travail, qui est de soutenir la santé et le bien-être d'enfants et de jeunes gens qui vivent avec le VIH au Royaume-Uni et en Irlande", a déclaré le Dr Amanda Williams, la présidente de CHIVA à People . "Nous sommes une très petite organisation et à travers notre travail nous soutenons plus de 1 000 jeunes qui vivent avec le VIH. Tous les dons feront une grosse différence pour nos programmes et amélioreront directement la vie de ces jeunes gens."

The charities include @chivaprojects , which supports children growing up with HIV and their families. The charity helps to create a more hopeful and optimistic future for them, ensuring they achieve their greatest potential. https://t.co/W3AQovuL2H pic.twitter.com/BvnZjmzPOl

"Le prince Harry et Mme Markle n'ont aucune relation officielle avec ces œuvres caritatives", avait précisé auparavant le palais de Kensington dans un communiqué. "Le couple a choisi ces organisations, qui couvrent un large champ de causes qui leur tiennent à cœur, comme le sport en tant que moteur social, l'autonomisation des femmes, la préservation, l'écologie, les sans-abri, le VIH, et l'armée. Beaucoup d'entre elles sont petites et le couple est heureux de pouvoir braquer un projecteur sur elles et de mettre en lumière leur travail."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Você gostaria de vê-lo em nossa edição do Brasil?

Do you want to go to the Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕