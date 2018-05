Le réalisateur Luc Besson "nie catégoriquement" les accusations de viol d'une actrice française

Suite à la descente aux enfers d' Harvey Weinstein en octobre 2017, un grand nombre d'hommes sont accusés de viols, agressions sexuelles et comportements sexuels déplacés depuis six mois, ce qui a profondément modifié l'industrie du cinéma à Hollywood, historiquement dominé par les hommes. De là sont nés les mouvements #MeToo (Balance ton Porc, en France) et Time's Up.

Selon la jeune femme, le réalisateur de Valérian et la Cité des mille planètes aurait mis quelque chose dans son thé, elle aurait alors perdu connaissance et se serait réveillée alors qu'il la tripotait et qu'il la pénétrait. Elle avance qu'elle s'est réveillée à l'hôtel avec beaucoup d'argent liquide et qu'après coup elle est partie dans la maison d'une amie, d'après Entertainment Weekly.

