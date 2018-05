Dans les coulisses de la réception de mariage exclusive de Meghan Markle et du prince Harry

FEUX D'ARTIFICE AU-DESSUS DE FROGMORE ! J'ai vu ce magnifique spectacle au-dessus de la réception d'Harry et Meghan à mon retour à l'hôtel hier soir. Juste avant qu'ils ne se rencontrent il y a deux ans, j'avais interviewé Harry à Orlando et il m'avait dit combien il avait hâte de voir le feux d'artifice Disney chaque soir et que ça lui rappelait quand il y allait enfant avec sa mère, la princesse Diana. Je parie que c'est lui qui en a fait la demande pour leur fête de mariage !

A post shared by Emily Nash (@emilynashhello) on May 20, 2018 at 1:42am PDT

Les mariés ont opté pour "I Want to Dance With Somebody", un tube des années 80 très joyeux de Whitney Houston , pour leur première danse.

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on May 20, 2018 at 5:21am PDT

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Você gostaria de vê-lo em nossa edição do Brasil?

Do you want to go to the Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕