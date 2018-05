Du chocolat, des sablés et un coupon de réduction : voici le sac cadeau du mariage royal

Blague mise à part, le sac cadeau était, comme l'a dit James Whatling dans son tweet, "un joli geste", surtout quand on considère que le commun des mortels que nous sommes n'a rien reçu (à part des gif d'anthologie de gens se mordant la lèvre de désir et de sourires partagés). Alors si quelqu'un n'a plus envie de son sac cadeau, on est preneurs !

Le sac contient des sablés, une pièce en chocolat Harry et Meghan, une bouteille d'eau, un magnet du mariage et, cerise sur le gâteau, un coupon de réduction de 20 % valable dans le magasin de souvenirs du château de Windsor. Vous devez rire en vous disant : "Mais en quoi est-ce la cerise sur le gâteau ?" Mais vous ignorez peut-être que The Middle Ward Shop est un des rares magasins de souvenirs dans le monde avec des objets approuvés par la reine Elizabeth II, donc il y a de quoi profiter de cette réduction de 20 % ! Ou du moins des photos adoubées par la régente.

A lovely touch for the guests in the Castle for todays’s #RoyalWedding , complete with water and a huge Harry and Meghan chocolate coin. pic.twitter.com/lODWk7fN3o

Le photographe royal James Whatling a posté une photo sur son compte Twitter du sac en toile en question, orné du monogramme H et M en bleu vif, et les présentatrices américaines Hoda Kotb et Savannah Guthrie étaient ravies d'ouvrir un de ces sacs dans leur émission matinale The Today Show.

