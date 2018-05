Comment le monde a fêté le mariage royal

Los Angeles : sur la côte ouest des USA, les fans les plus mordus ont organisé une soirée pyjama en pleine nuit, samedi soir, au pub britannique Cat & Fiddle à Hollywood. À cet événement à guichets fermés, les fans portaient des pyjamas et chapeaux de cotillon, des chemises de nuit et couronnes, tandis que Craig Young , natif de Nottingham, en Angleterre, a présidé un jeu sur le thème du mariage en robe de chambre avec un masque du prince Harry.

Christchurch : le restaurant et bar Pegasus Arms en Nouvelle-Zélande a organisé une fête extravagante avec un DJ de mariage, l'humoriste néozélandais Shay Horay habillé comme la reine avec son corgi, qui a fait un discours et jugé un concours du meilleur look royal. Il y avait aussi une pièce montée pour suivre, bien entendu, la retransmission de l'événement principal.

New York : plus de 300 adultes et enfants ont assisté aux festivités qui se tenaient très tôt, samedi matin, à l'école britannique internationale de New York, attirés par la promesse de faire un tour de chevaux de bois, caresser un cheval "royal" et danser autour d'un arbre de mai. Et si la pluie était au rendez-vous, les organisateurs avaient prévu des parapluies pour tout le monde.

Certaines des plus grandes stars internationales s'étaient déplacées pour assister au mariage très attendu du Prince Harry avec sa belle mariée, Meghan Markle , à la chapelle Saint-Georges au Château de Windsor. On parle de David et Victoria Beckham , Oprah Winfrey , Priyanka Chopra , George et Amal Clooney . Même les acteurs de Suits : avocats sur mesure étaient là !

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Você gostaria de vê-lo em nossa edição do Brasil?

Do you want to go to the Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕