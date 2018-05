Meghan Markle a offert le cadeau parfait à ses meilleures amies

"Elle a un style très simple et subtile, tout comme mes bijoux", a déclaré Polny. "C'est censé faire de l'effet, tout en restant simple et intemporel, un style dont elle se sent proche."

Les deux filles de Benita, Rylan et Remi , portaient aussi des colliers (le pendentif Windsor Heart et le nœud Charlotte) conçus par Polny, qui a confirmé que la meilleure amie de Meghan, Jessica Mulroney , avait aussi reçu un bracelet Kensington, comme Benita et Kate.

"Benita voulait que je lui prête des bijoux pour le mariage et tous ces événements. Sur le coup, j'ai dit : "Meghan m'a toujours beaucoup soutenue, est-ce que cela l'intéresserait d'offrir un cadeau à ses demoiselles d'honneur ?" a-t-elle expliqué. "Tous les échanges se sont fait par Benita, je n'ai jamais parlé directement à Meghan, mais je lui ai envoyé des idées de style pour le cadeau et elle a adoré l'idée d'un bracelet en or tout simple en forme de disque solide, ce qui s'accorde bien à son style."

Pour ses six meilleures amies, ainsi que sa nouvelle belle-sœur Kate Middleton , Meghan a commandé un cadeau spécial que les jeunes femmes devaient porter le jour de son mariage au Prince Harry "pour garder un souvenir de ce jour et de cette occasion" : un bracelet en or customisé en forme de disque appelé le "Kensington" de Zofia Day, qui se vend actuellement en ligne pour 450 $.

