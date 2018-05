Moments volés : tout ce que vous n'avez pas entendu au mariage de Meghan Markle et du prince Harry

Le nouveau membre de la famille royale a alterné entre les "coucou", "bonjour" et "merci" lorsqu'elle est passée devant la foule dans la rue. Certaines pancartes ont également attiré le regard de Meghan. À un moment, en début de soirée, Meghan a pointé du doigt quelque chose qu'elle a vu dans la foule et a dit : "Mon Dieu ! Très drôle". Cette expérience a laissé une grande impression à la mariée, de toute évidence. Elle a dit : "Waouh" et "C'est si amusant", au cours de sa promenade en calèche avec son nouveau mari.

De son côté, Kate Middleton et sa fille la princesse Charlotte est entrée en scène et Kate a déclaré à Charlotte : "Regarde la calèche !" La calèche était là pour emmener le prince Harry et Meghan à travers la ville de Windsor.

Après la cérémonie, quand et Meghan et le prince Harry sont sortis en haut des marches pour saluer la foule après d'être dit oui pour la vie, Meghan a dit à son nouveau mari : "Est-ce qu'on s'embrasse ?" Et ils l'ont fait !

