Comment le mariage atypique du prince Harry et de Meghan Markle a mis l'accent sur la diversité culturelle

Comme avec "Stand By Me", la décision du couple de sortir sur "This Little Light of Mine", une chanson ancrée de façon aussi historique dans le mouvement des droits civiques américains, était une manifestation des racines de Markle et de leur union harmonieuse au royaume britannique.

The Kingdom Choir, un groupe londonien de gospel mené par Karen Gibson , a succédé à Curry avec une reprise de " Stand By Me" de Ben E. King , chanson reprise en chœur par les milliers de personnes rassemblées devant la chapelle pour saluer le prince Harry et son épouse pour la première fois.

Un changement radical des rassemblements religieux même les moins guindés au Royaume-Uni qui a sans aucun doute pris certains invités par surprise. "On va s'asseoir et on va vous marier, vous deux !", a lancé Curry, au grand amusement de tous les gens rassemblés dans la chapelle Saint-Georges.

Le prince Harry et Meghan Markle ont orchestré la cérémonie la plus moderne et culturellement diverse qu'ait connue la monarchie britannique, une cérémonie qui a défié les traditions en mettant l'accent sur la diversité culturelle et nous a donné un petit aperçu de ce qui pourrait attendre la monarchie britannique dans les 1 200 prochaines années.

