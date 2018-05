Le prince Harry et Meghan Markle éblouissent à leur arrivée à leur réception de mariage

Que se passera-t-il au cours de cette deuxième fête plus privée célébrant l'amour que se portent le prince Harry et Meghan ? Impossible à savoir. Très peu de photos de la réception nocturne du mariage du Prince William et de Kate Middleton en 2011 avaient été rendus publics, et on peut supposer que leur nouvelle belle-famille exigera le même niveau de discrétion.

Le couple, qui vient d'hériter du titre de duc et duchesse de Sussex ont souri pour les photographes alors qu'ils se rendaient au Frogmore House sur la propriété du Château de Windsor. Le prince Harry et Meghan ont troqué leurs tenues classiques de mariage pour des ensembles glamour noirs et blancs. La magnifique mariée avait enfilé une robe Stella McCartney et son mari était élégant en smoking classique.

