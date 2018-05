La filleule du prince Charles compare le mariage royal à celui de la princesse Diana en 1981

Elle a aussi donné son avis sur le fait que son parrain a accepté de conduire sa nouvelle belle-fille jusqu'à l'autel après que le père de Meghan, Tomas Markle , a annoncé qu'il n'assisterait pas aux noces de sa fille à cause d'une intervention chirurgicale récente. "Bien sûr, parce que j'aime les hommes qui ont les pieds sur terre et j'ai un business qui encourage les femmes à s'affirmer. J'adore le fait que Meghan ait marché toute seule au début. Elle n'avait pas l'air seule. J'ai trouvé qu'elle était magnifique sur cet instant", a déclaré Hick. "Et j'ai adoré l'autre instant très tendre quand Charles est sorti de l'ombre et l'a conduite jusqu'au bout. C'est un moment qui scellait les liens familiaux, car elle va avoir besoin de beaucoup de soutien vu qu'elle vient d'une famille très différente et entre dans une famille avec beaucoup d'histoire et de tradition. J'espère qu'elle aura des gens pour la soutenir pour qu'elle ne se sente jamais seule."

Hicks, qui a fondé la marque lifestyle India Hicks, Inc. en 2015, n'a pas pu s'empêcher de parler des demoiselles d'honneur, vu qu'elle a rempli ce même rôle. "Les demoiselles d'honneur, en particulier... Je les regardais, vu que j'ai eu l'occasion de monter dans cette calèche en verre moi-même", a-t-elle déclaré. "Ce que j'ai aimé le plus, c'est les chaussures, les petites chaussures de demoiselles d'honneur, et le fait que Meghan ait offert ce cadeau aux demoiselles d'honneur, ces chaussures avec leurs initiales brodées dessus. Ce sont les petits détails charmants de ce genre qu'on a remarqués aujourd'hui."

"Oh mon Dieu, je ne peux pas m'empêcher de comparer ce mariage avec celui auquel j'ai assisté. C'était complètement différent", a-t-elle déclaré aux présentateurs Giuliana Rancic , Brad Goreski Melanie Bromley et Sarah-Jane Crawford . "Celui-là est un vrai conte de fées du début à la fin. Très sobre par rapport au mariage en grande pompe de 1981 avec les tenues extravagantes des années 80. C'est incroyable de la part d'un futur roi, mais je pense que ce mariage reflète les personnalités d'Harry et Meghan. On remarque tous ces détails simplifiés que Meghan commence à intégrer, ce qui est incroyable vu que, bien évidemment, c'est la famille royale et qu'il est difficile de changer les règles établies."

