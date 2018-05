Le gâteau du mariage de Meghan Markle et du prince Harry est trop beau pour être mangé

"C'est un vrai honneur que l'on me demande de faire ça parce que je fais des gâteaux depuis que je suis toute petite", a déclaré Claire, qui a engagé des pâtissiers anciens et actuels pour l'aider à jongler entre les différentes tâches à quelques jours du mariage. "Je vis un vrai rêve, et le fait qu'on me demande de faire l'un des gâteaux les plus sensationnels qui soit est vraiment gratifiant et formidable. Il se pourrait que cela m'apporte des clients en plus, c'est un plus, bien évidemment. Mais je ne sais pas ce qui va arriver. Je suis tout simplement heureuse d'être ici."

Claire et ses six pâtissiers ont utilisé 200 citrons Amalfi, 500 œufs bio du Suffolk, 20 kilos de beurre, 20 kilos de farine, 20 kilos de sucre et 10 bouteilles de sirop de fleur de sureau Sandringham. La préparation et la décoration allaient prendre cinq jours au total, nous expliquait-elle. Elle comptait décorer les gâteaux de roses de jardin et de fleurs de sureau blanches. "C'est délicieux. Enfin, j'espère ! Je crois", a-t-elle déclaré dans une vidéo. "La texture est vraiment formidable et le goût est essentiellement printanier et britannique."

En mars, le Palais de Kensington nous annonçait qu'Harry et Meghan avaient engagé Claire pour "créer un gâteau au citron et à la fleur de sureau qui incorporera les saveurs vives du printemps". Claire déclarait dans une vidéo qu'elle avait préparé trois génoises fourrées à la crème de citron et qu'elle avait recouvert les trois gâteaux d'une crème à la meringue suisse qui était "légère et cotonneuse, un peu satinée et super délicieuse".

