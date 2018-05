Voici tout ce qui était au menu du mariage royal

Pour se désaltérer, les invités ont eu droit à du champagne Pol Roger Brut Reserve Non Vintage et à une sélection de vins. Toutes sortes de boissons gazeuses ont également été servies, dont un cocktail sans alcool à base de pomme et de fleur de sureau, avec le même sirop utilisé pour la pièce montée et du jus de pomme Sandringham Cox.

Bien évidemment, aucune réception de mariage digne de ce nom ne serait complète sans quelques douceurs. Au menu, on retrouve des petits fours dont des macarons au champagne et à la pistache, des petites crèmes brûlées à l'orange, et des petits crumbles à la rhubarbe. Et n'oublions pas la somptueuse pièce montée créée par Claire Ptak . Surmonté d'un sirop de fleur de sureau fait dans la résidence de la reine à Sandringham à partir des arbres à sureau de sa propriété, le gâteau est constitué d'une génoise légère faite exclusivement pour le couple, puis fourré de crème au citron d'Amalfi et de crème au beurre de sureau, ainsi que d'une décoration de crème de meringue suisse et de 150 fleurs fraîchement coupées, principalement britanniques et de saison, dont des pivoines et des roses.

Les convives ont également eu droit à une sélection de nourriture servie dans des bols, autrement dit des canapés servis dans des bols miniatures, dont une fricassée de poulet bio avec des morilles et de jeunes poireaux, un risotto de pois et de menthe avec des pois mange-tout, des chips au parmesan et à l'huile de truffe, et de la poitrine de porc de Windsor cuite lentement pendant dix heures servie avec une compote de pommes et de la couenne.

Lors de la réception, les invités ont eu droit à une sélection de canapés, dont des langoustines écossaises enroulées dans du saumon fumé avec de la crème fraîche au citron, des asperges anglaises grillées enroulées dans du jambon de Cumbria, une panna cotta de petits pois avec des œuf de caille et une verveine au citron, un tartare de tomates anciennes avec du basilic et des perles de vinaigre balsamique, des morceaux de poulet bio pochés dans une sauce au yaourt légèrement épicée avec des abricots rôtis, des croquettes d'agneau de Windsor confit avec des légumes rôtis et de la confiture d'échalotte, ainsi que des pointes d'asperge tièdes avec de la mozzarella et des tomates séchées.

Après que les jeunes mariés ont prononcé leurs vœux en la chapelle Saint-Georges au château de Windsor samedi 19 mai, leurs 600 invités et eux se sont dirigés vers le St. George's Hall pour un repas présidé par Sa Majesté la reine Elizabeth II. Si vous vous êtes déjà demandé ce qu'on pouvait bien manger lors d'une telle occasion, eh bien, on va tout vous dire. Et on préfère vous prévenir : ça va vous mettre en appétit.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Você gostaria de vê-lo em nossa edição do Brasil?

Do you want to go to the Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕