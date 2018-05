Les plus grands moments du mariage royal, du garçon d'honneur souriant aux réactions spontanées des stars

Ok is this a episode of @NBCTimeless what are you doing there Lucy!! @abigailspencer pic.twitter.com/hZuGJ7bQMo

You are either loving all this #RoyalWedding talk (Princess Charlotte) or you're not (Prince George). pic.twitter.com/A79uUjGUHZ

“yes, yes, God save me and all that” pic.twitter.com/PXuLIh5kjK

Looooool Prince Harry fully said "I'm sh*tting it" in front of the whole world 😂😂😂 #RoyalWedding pic.twitter.com/2C6YXSP4jx

On raconte depuis longtemps que Victoria Beckham, créatrice de mode et ex-membre des Spice Girls , ne veut pas reformer le groupe et ne veut pas chanter avec ses anciennes partenaires, mais pourtant la voilà en train de chanter une chanson, dirait-on.

Pippa Middleton sponsored by Arizona #RoyalWedding (credit to my father) pic.twitter.com/CIgwmjoSnA

Stay cool, just a few more moments and the heist is complete... pic.twitter.com/Nf9B70oOkk

Un autre grand moment fut quand le public et les jeunes mariés ont été émus par la chorale noire de gospel. Dirigée par Karen Gibson, elle a chanté "Stand By Me" au milieu de la cérémonie, tandis que le prince Harry et Meghan se tenaient la main, Meghan posant la sienne sur la jambe de son époux. D'après Chris Ship d'ITV News , le prince Harry aurait eu du mal à cacher ses émotions pendant la chanson "Guide Me, O Thou Great Redeemer", qui fut également interprétée lors des funérailles de Lady Di .

Gayle King , la BFF d'Oprah, a expliqué sur CBS que sa robe était à l'origine trop blanche, et qu'elle avait donc opté pour une tenue couleur blush signée Stella McCartney . Oprah est arrivée à la cérémonie en même temps qu' Idris Elba , et maintenant on voudrait voir une comédie dramatique avec les deux stars.

