Le bouquet de Meghan Markle comprenait des fleurs cueillies à la main par le prince Harry et un hommage à Diana

L'arrangement floral de la chapelle comprenait du feuillage local et des fleurs cueillies dans les jardins et parcs de la couronne et de Windsor. Philippa a inclus plusieurs fleurs de saison, mais aussi des branches de hêtre, de bouleau et de charme, des roses blanches de jardin, des pivoines et des digitales. Les parcs royaux ont aussi apporté leurs contributions avec des plantes de leur champs sauvages.

Philippa Craddock était la fleuriste attitrée d'Harry et Meghan. Elle a mené les équipes de fleuristes de la chapelle Saint-Georges et du Palais de Buckingham pour créer le bouquet royal et les décorations de la cérémonie et de la réception.

Comme tous les bouquets des mariages royaux, le bouquet de Meghan était essentiellement blanc. Les fans du gotha se rappelleront que Kate avait de l'œillet de poète, de la myrte, du muguet et des hyacinthes dans son bouquet quand elle a épousé le Prince William en 2011 . Diana avait du stephanotis blanc et doré, des gardénias, des orchidées, du muguet et des roses jaunes Earl Mountbatten quand elle a épousé le Prince Charles en 1981 . La reine Elizabeth II, qui était la princesse Elizabeth à l'époque, s'est avancée jusqu'à l'autel avec un bouquet d'orchidées blanches quand elle a épousé le prince Philip en 1947.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Você gostaria de vê-lo em nossa edição do Brasil?

Do you want to go to the Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕