Tous les détails sur les alliances du prince Harry et de Meghan Markle

C'est à son mariage en 1923 que la reine mère a initié la tradition selon laquelle les alliances sont fabriquées à partir d'or gallois provenant de la mine de Clogau St David à Dolgellau, dans le nord du Pays de Galles. La reine Elizabeth II , la princesse Margaret , la princesse Anne et Diana ont toutes porté des alliances galloises dont l'or provenait de la même pépite et qui était conservé au palais de Buckingham. Suite au mariage de Diana, la reine s'est vu offrir une nouvelle pépite d'or gallois afin de perpétuer la tradition. L'alliance de Sarah Ferguson a été la première à être fabriquée à partir de ce nouveau morceau, et s'en est suivie celle de Camilla Parker-Bowles . L'alliance de Kate Middleton a quant à elle été fabriquée à partir de l'or gallois que la reine avait offert à William.

