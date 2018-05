Lisez les vœux de mariage du prince Harry et Meghan Markle

Le service se terminera par "Stand by Me", interprétée par Karen Gibson et The Kingdom Choir.

Comme on l'avait déjà annoncé , les trois frères et sœurs de la princesse Diana sont présents et sa sœur aînée, Lady Jane Fellowes , sera la seule à lire un texte. Il s'agit du Cantique des Cantiques. De plus, le service rendra hommage à la mère du prince Harry et du prince Williams avec l'hymne "Guide Me, O Thy Great Redeemer", qui fut chantée lors des funérailles de la princesse Diana en 1997.

Les vœux du prince Harry sont les suivants : "Moi, Harry, te prends, Meghan, pour femme, pour t'avoir et pour te chérir à partir de ce jour ; pour le meilleur ou pour le pire, dans la richesse ou la pauvreté, dans la maladie et la santé, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare ; selon la sainte loi de Dieu. En présence de Dieu, je m'y engage."

L'ordre de cérémonie indique que l'actrice américaine dira à son mari : "Moi, Meghan, je te prends, Harry, pour mari, pour t'avoir et pour te chérir dès aujourd'hui et pour toujours ; pour le meilleur ou pour le pire, dans la richesse ou la pauvreté, dans la maladie et la santé, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare ; selon la sainte loi de Dieu. En présence de Dieu, je m'y engage."

