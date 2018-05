Meghan Markle, une mariée moderne en Givenchy !

Les semaines précédant le mariage royal, les spéculations avançant que l'actrice américaine porterait London atelier Ralph & Russo sont allées bon train sur Internet. Cette robe en particulier, d'une valeur de 100 000 £, soit près de 115 000 euros, aurait été cousue main et aurait comporté beaucoup de perles. D'autres designers proches de Meghan et de la famille royale restaient toutefois dans la course. On disait aussi que Sarah Burton , de chez Alexander McQueen et Christopher Bailey , anciennement de chez Burberry, auraient un rôle dans la confection de la robe royale.

La veille du mariage, Meghan et sa mère ont été photographiées entrant au Cliveden House Hotel, où la mère et la fille séjournaient avant le jour J. La future mariée était sophistiquée et chic, dans une robe drapée bleu marine signée Roland Mouret avec des escarpins gris clair. Cette robe décontractée était une indication de ce qui allait suivre.

Keller est la première directrice artistique de Givenchy, elle avait déjà dirigé des équipes de designers chez Pringle of Scotland et Chloé. La designer et la mariée avaient commencé à travailler sur la création sur mesure en début d'année, souhaitant toutes deux refléter une élégance intemporelle.

