Faites la connaissance du duc et de la duchesse de Sussex : la signification des nouveaux titres du prince Harry et de Meghan Markle

Le Prince William et Kate Middleton ont également reçu leur titre juste avant leur mariage en 2011. "Aujourd'hui, la reine a eu le plaisir de confier un duché au prince William de Galles. Ses titres seront duc de Cambridge, comte de Strathearn et baron de Carrickfergus", avait annoncé le palais de Buckingham à l'époque. "Le prince William devient ainsi Son Altesse royale le duc de Cambridge et Mlle Catherine Middleton, le jour de son mariage, deviendra Son Altesse royale la duchesse de Cambridge."

Il est d'usage que les membres de la famille royale reçoivent au moins un titre de la part du monarque en place quand ils se marient. Les titres, par ordre d'importance sont : duc, marquis, comte, vicomte et baron pour les hommes ; et duchesse, marquise, comtesse, vicomtesse et baronne pour les femmes.

