Le prince Harry et le prince William prennent un bain de foule à Windsor juste avant le mariage

"Le bruit courait qu'ils pourraient sortir dire bonjour, alors j'attends ici depuis quatre ou cinq heures", a déclaré la londonienne Jane Toffolo à E! News. "Ils sont venus nous voir et c'était formidable. Ils avaient l'air heureux, très détendus. C'était un vrai plaisir. Incroyable ! Je leur ai serré la main à tous les deux et j'ai souhaité tout le bonheur du monde à Harry et j'ai dit que j'espérais qu'il passerait une bonne journée demain, et il m'a remerciée."

"Il nous a posé des questions sur l'école et ce qu'on avait fait aujourd'hui et si on pensait qu'il allait faire beau le jour du mariage", a déclaré Meghan O'Shea , une petite fille de 5 ans de Windsor, en parlant de sa discussion avec le prince Harry. "Il était gentil. Il avait l'air détendu à la veille de son mariage."

