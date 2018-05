Le carrosse de mariage du prince Harry et Meghan Markle sort tout droit d'un conte de fées

Watch Coachman Philip Barnard-Brown explain more about the Windsor Grey Horses that will pull the carriage on the procession through Windsor Town after the wedding. pic.twitter.com/ebKZy4LP4i

Des chevaux Windsor Grey tireront le carrosse. Ces nobles étalons tirent les carrosses de la famille royale britannique depuis le règne de la reine Victoria . Le convoi sera guidé par Plymouth et Londonderry, et quatre autres chevaux seront attelés au carrosse, Milford Haven, Sir Basil, Tyrone et Storm.

Ce ne sera pas la première fois qu'Harry monte dans un des cinq Ascot Landau, conservés par les Écuries Royales. Il était déjà monté à bord de l'un d'entre eux en 2011 en tant que témoin, lors du mariage du p rince William et de Kate Middleton . William sera peut-être cette fois dans un des carrosses en tant que témoin d'Harry. On espère qu'il sera accompagné de ses enfants , le Prince George et la princesse Charlotte , qui étaient déjà là lors du mariage de leur tante Pippa Middleton . Malheureusement, le prince Louis , qui est né il y a peu , a peu de chance d'être de la partie.

Take a closer look at the Ascot Landau carriage, which will take Prince Harry and Ms. Markle on a procession through Windsor Town after their wedding. pic.twitter.com/pXHg2tIjKS

