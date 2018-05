Le prince Harry est très "protecteur" envers Meghan Markle, en plein drame avec son père

Le père du prince Harry a montré son soutien à sa future belle-fille en rencontrant Doria Ragland , la mère de Meghan Markle, pour la première fois mercredi. E! News a appris en exclusivité que Camilla Parker-Bowles , la duchesse de Cornouailles et lui, ont pris le thé avec le prince Harry, Meghan Markle et Doria Ragland, dans la Clarence House, leur résidence à Londres. Le rendez-vous s'est très bien passé. Tout le monde s'est très bien entendu et ce fut une belle journée.

"La santé mentale est une priorité pour la famille royale britannique et tout le monde est bien conscient de l'effet qu'elle peut avoir sur quelqu'un", a poursuivi notre source. "Le Prince Charles et toute la famille sont très compréhensifs et soutiennent profondément le prince Harry et Meghan concernant ce problème privé."

Comme une source a indiqué à E! News : "C'est un moment de célébration et de bonheur pour Meghan et Harry, mais la situation avec son père est très difficile." Quant au futur marié, "le prince Harry est très protecteur. Il fera tout ce qu'il peut pour protéger Meghan et sa famille directe."

