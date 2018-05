Hilary Duff s'exprime après avoir dénoncé publiquement son voisin fumeur

"On sait que tes parents paient ton loyer. On sait que t'as pas travaillé un seul jour de ta vie, ça doit être sympa", a-t-elle continué. "Un peu de respect pour tes voisins qui travaillent dur pour vivre dans cet immeuble. Sois pas salaud, mon pote, et mets tes déchets dans le vide-ordures."

"Je soutiens @hillaryduff. On partage le même voisin égoïste qui fume des cigarettes, met sa musique à fond et a dit aux policiers qui ont été envoyés chez lui que le bruit venant de chez lui n'était qu'une partie de jambes en l'air « un peu sauvage »... (ça a cassé des meubles). On aurait plutôt dit que quelqu'un était en train de se faire assassiner !" a tweeté mercredi Shelley Ross , journaliste et voisine, ajoutant : "Le voisin essaie de se couvrir."

Addison a accordé une interview à Page Six et a déclaré : "J'ai dû appeler les flics ce matin parce que le copain d'Hilary, Matthew Koma, a débarqué et a essayé de me mettre un coup de poing au visage."

Mercredi, le voisin de Duff a fait venir la police de New York dans l'immeuble et a affirmé que le petit ami de l'actrice l'avait frappé au visage le matin-même à cause de ces problèmes de cigarette, selon Page Six .

Un porte-parole de l'actrice a déclaré dans un communiqué de presse envoyé à E! News : "Hilary et son jeune fils sont assujettis à la fumée excessive de cigarette de leur voisin, de la musique forte tard la nuit, des détritus dans les couloirs et des conditions de vie dangereuses depuis des mois. Elle a essayé plusieurs fois de régler poliment le problème et en a même parlé plusieurs fois aux propriétaires de l'immeuble. Comme toutes les mères le savent, le plus important, c'est de protéger son enfant, et c'est aussi l'objectif principal d'Hilary. Elle a craqué après une journée de 15 heures de travail et une autre nuit blanche."

