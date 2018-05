Chrissy Teigen donne naissance à son deuxième enfant avec John Legend

Chrissy en a parlé avec enthousiasme sur Instagram : "Je suis complètement contre les baby-showers pour moi. Ouvrir des présents devant les gens me donne envie de mourir. Recevoir des cadeaux me met vraiment mal à l'aise, parce que je me sens déjà super chanceuse et que je déteste écrire des messages de remerciements avec mon horrible écriture. Mais les gens que j'aime m'ont piégée en m'invitant à dîner et en y assistant. Merci à tous mes amis des deux côtes de me connaître parfaitement."

Chrissy et John ont ainsi commencé avec 20 embryons, et trois d'entre eux ont été jugés normaux après avoir été testés génétiquement et leur sexe a d'ailleurs été révélé à ce moment-là. "La première petite fille n'a pas marché, et la seconde a été Luna", avait déclaré le mannequin à InStyle à l'époque, le troisième et dernier embryon étant un garçon.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Você gostaria de vê-lo em nossa edição do Brasil?

Do you want to go to the Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕