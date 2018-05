Stan Lee attaque POW! Entertainment pour 1 milliard de dollars

"Je veux que vous sachiez que je vous aime tous. Je trouve que Marvel et Spidey et moi avons le meilleur groupe de fans du monde, et je vous en suis reconnaissant", a continué Lee. "Dites-moi comment vous allez. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et j'espère que la prochaine fois qu'on se parlera, je serai en meilleure forme. J'espère avoir battu cette pneumonie, pour qu'on puisse vraiment s'amuser sur Internet."

"Salut, héros. Ici Stan Lee. Je n'ai pas donné de nouvelles récemment. J'ai une petite pneumonie qui m'embête. Mais on dirait que ça va mieux. Je voulais que vous sachiez que je pense à vous — bien sûr, je pense toujours aux fans — et j'espère que vous allez bien, et vous me manquez", a-t-il dit dans un message vidéo, partagé avec TMZ fin février. "Votre enthousiasme me manque. Les mots, les photos, les e-mails que je recevais avant me manquent, et j'en reçois encore beaucoup."

En réponse au procès, un représentant de POW! a dit au Hollywood Reporter dans une déclaration mercredi : "Les allégations sont totalement infondées. Notamment, l'idée que M. Lee n'ait pas accordé délibérément à POW! les droits exclusifs de ses œuvres et de son identité est si absurde qu'on se demande si M. Lee est lui-même derrière ce procès. Il ne fait aucun doute que M. Lee — qui, avec sa fille, reste un actionnaire substantiel de POW! — comprenait clairement les termes des accords qu'il signait. Les preuves, y compris la conduite et les déclarations de M. Lee après les faits, sont énormes et nous les présenterons au tribunal."

Il est aussi dit dans les documents qu'autour de 2011, on a diagnostiqué à Lee une dégénérescence maculaire. Quatre ans plus tard, on lui a diagnostiqué une dégénérescence maculaire avancée, et il a été déclaré légalement aveugle.

Dans les documents du tribunal déposés mardi à Los Angeles et obtenus par E! News, Lee, 95 ans, affirme que les défendeurs, Gill Champion et Shane Duffy , ont "comploté et se sont mis d'accord pour mettre en place un faux contrat pour vendre POW! à une société en Chine et voler frauduleusement l'identité, le nom, l'image et la ressemblance de Stan Lee au sein d'un vil complot pour profiter financièrement aux dépens de Lee".

