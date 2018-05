Nikki Bella réagit à John Cena lui professant son amour dans Today

"Elle est épuisée, car elle est mariée avec moi depuis 34 ans, et je ne suis pas une épouse facile !", a dit sa jumelle, Brie Bella . "Moi, je les adore tous les deux, et je les félicite de parler de leur relation ouvertement, et vous le verrez dans cette saison de Total Bellas. C'est très dur quand on tourne une émission de télé-réalité. Ma sœur et moi avons toujours été du genre ouvert. On n'a pas de filtre. Le bon, le moins bon, tout va dans l'émission. Ça montre à tout le monde qu'on n'est pas seul. Avoir des hésitations, ça existe ! Je suis sa jumelle ; alors je la soutiens. John, c'est mon frère. Je lui envoie des textos tout le temps. C'est lui qui m'a envoyé mon premier texto pour la fête des mères. Je l'adore. C'est un type super. Je les adore ensemble, et j'ai hâte de voir comment ça va finir."

En apparaissant dans la même émission mercredi, Nikki a dit qu'elle était "sous le choc" en entendant ce que John avait dit. "J'étais au milieu du tapis rouge pour la présentation des programmes NBCUniversal et j'ai eu la nouvelle. John — et vous le savez — est un homme formidable. Il est adorable, et je l'aime tellement. C'est mon meilleur ami", a-t-elle dit. "Mais je crois que beaucoup d'entre nous, qui avons vécu le processus d'organiser un mariage, sont confrontés à ces problèmes qu'on garde tout au fond de nous. Je sais qu'un moi sain sera un nous sain. J'ai de l'espoir pour notre avenir, mais pour l'instant, je dois travailler sur moi. Avant de prononcer ces vœux devant l'autel, je ne veux pas être hésitante. Je ne veux aucun regret."

