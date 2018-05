Portia de Rossi explique à Ellen DeGeneres pourquoi elle a arrêté le métier d'actrice

"Je me demandais s'il y avait quelque chose dans quoi m'impliquer que je n'avais encore jamais fait et qui serait difficile et différent. Je savais à quoi ressemblerait le métier d'actrice pour moi pour les 10 ou 20 prochaines années, alors j'ai décidé d'arrêter et de démarrer une affaire."

"J'ai pris cette décision il y a 18 mois. Shonda Rhimes m'a effacée de Scandal", a-t-elle dit à sa partenaire de plus de 10 ans. "J'ai appelé [le créateur d'Arrested Development] Mitch Hurwitz ... et j'ai dit que s'il y avait une saison 5, je ne la ferais pas, parce que j'arrête le métier d'actrice, et il semblait très compréhensif, il a compris. On a eu une super conversation, puis il m'a écrit un rôle dans cinq épisodes. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais oui, je suis dans la saison 5."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Você gostaria de vê-lo em nossa edição do Brasil?

Do you want to go to the Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕