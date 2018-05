Voici les enfants d'honneur au mariage du prince Harry et de Meghan Markle

Une autre filleule de Harry, Mlle Zalie Warren , 2 ans, sera aussi demoiselle d'honneur. C'est la fille de Zoe Warren et de Jake Warren . Jasper Dyer , 6 ans, est le fils de Mark Dyer , l'ami et le mentor de Harry, et de l'épouse de Mark, Amanda Dyer . Jasper sera l'un des garçons d'honneur. Les préparatifs du mariage vont bon train. La description des robes des demoiselles d'honneur et des uniformes des garçons d'honneur sera annoncée le jour du mariage, selon un porte-parole du palais.

Mlle Remi Litt , 6 ans, et Rylan Litt , 7 ans, filles de Benita Litt et Darren Litt , seront aussi demoiselles d'honneur. Les deux sœurs sont les filleules de Meghan. Un trio canadien — Mlle Ivy Mulroney , 4 ans, monsieur Brian Mulroney , 7 ans, et monsieur John Mulroney , 7 ans — seront aussi présents. Ce sont les enfants de Jessica Mulroney , coiffeuse des stars qui assiste Meghan, et Benedict Mulroney , qui est le fils de l'ex-Premier ministre canadien Brian Mulroney .

Courtesy of the Duchess of Cambridge

En plus de Charlotte, Mlle Florence van Cutsem , 3 ans, sera présente. La fille d' Alice van Cutsem et du major Nicholas van Cutsem , l'une des filleules de Harry, est aussi la cousine de Grace van Custem , la demoiselle d'honneur qui a fait forte impression au mariage de William et de Kate.

Le mariage royal n'est que dans trois jours, et mercredi, le palais de Kensington a révélé le nom des enfants qui accompagneront le Prince Harry et Meghan Markle . Comme on l'avait déjà annoncé, le Prince William sera le garçon d'honneur de son frère, mais Meghan n'aura pas de demoiselle d'honneur. "Elle a un petit groupe d'amies très proches et elle ne veut pas faire de favoritisme. Elles l'ont toutes aidée à se préparer pour ce grand jour et elles seront là quelques jours avant le mariage", a déclaré un porte-parole du palais le mois dernier. "Elle est très contente d'avoir leur soutien."

