Jane Fonda ne pensait pas vivre jusqu'à 80 ans : "Je me sens privilégiée"

Jane Fonda a connu beaucoup de tragédies au début de sa vie. Sa mère, Frances , s'est suicidée alors qu'elle n'avait que 12 ans. L'actrice a également indiqué à People avoir vécu une "adolescence compliquée" où elle manquait d'assurance et se sentait seule. De plus, elle a dû faire face à des problèmes de boulimie pendant des décennies et a avoué au magazine qu'elle pensait mourir avant l'âge de 30 ans .

"Si vous avez déjà beaucoup vécu et qu'il vous reste peu de temps à vivre, comme c'est mon cas, je peux regarder en arrière et me dire : « Eh bien, j'ai survécu à ça »", a-t-elle reconnu. "Vous savez, des amis sont morts. Il y a eu des divorces ; il y a eu plein d'événements difficiles. J'ai survécu. On ne s'inquiète pas des petites choses, pas vrai ? On ne fait pas une montagne d'une taupinière."

"Si vous m'aviez dit quand j'avais 20 ou 30 ans que je serais encore actrice, que je serais encore active à 80 ans dans une émission comme la vôtre, j'aurais dit : « Vous êtes complètement dingue. C'est impossible »", a avoué la star de Klute à Ellen DeGeneres . "Non, je ne pensais pas vivre aussi longtemps. Chaque jour en me levant, j'ai envie de me pincer. Je me sens privilégiée, mais j'ai travaillé pour en arriver là."

