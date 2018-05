Citizen Rose : un documentaire "indispensable" et "utile"

Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes, Marlène Schiappa , secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Virginie De Clausade , auteure et animatrice, Anne Zelensky , présidente de la Ligue du Droit des Femmes, et enfin Rokhaya Diallo , journaliste et réalisatrice, ont toutes accepté de s'exprimer sur les conséquences d'une des affaires les plus choquantes de ces dernières années ainsi que sur le regard changeant de la société sur les femmes, au travers du récit de Rose McGowan.

Les caméras de E!, en partenariat avec la Fondation des Femmes, sont allées à la rencontre de 5 femmes, toutes engagées pour la cause féminine, et nous leur avons demandé leurs impressions sur le documentaire Citizen Rose, dans lequel Rose McGowan , instigatrice du mouvement #MeToo aux États-Unis, raconte son parcours et surtout son combat pour faire éclater la vérité au grand jour.

