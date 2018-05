Jada Pinkett Smith fond en larmes en apprenant que sa fille Willow se scarifiait

Willow a ensuite ajouté : "Je me suis enfoncée dans un trou noir et je me scarifiais."

"Après la tournée et toute la promo, ils voulaient que je finisse mon album et je leur ai dit : « Non, je ne vais pas faire ça »", a continué Willow. "Une fois que ça s'est calmé, j'ai eu une période d’accalmie, j'écoutais beaucoup de musique déprimante, c'était dingue."

"Je peux dire honnêtement que j'ai perdu la tête à un moment", a admis Willow. "C'était après « Whip My Hair », j'avais arrêté de prendre des cours de chant, j'étais dans une zone d'ombre et je me demandais « Qui suis-je ? Ai-je un but dans la vie ? Est-ce que je peux faire autre chose en-dehors de cela ?»"

