Gwyneth Paltrow et Nikki Reed célèbrent la fête des mères avec des photos d'elles nues enceintes

Halle Berry a posté le même genre de photo sur Instagram en écrivant : "Mon ami @CliffWatts a immortalisé cette image il y a 10 ans, avant que je ne connaisse le vrai bonheur d'être maman. Quand on connaît, ON CONNAÎT et Dieu merci, je connais ! #BonneFêtedesMères à toutes les mères extraordinaires que vous CONNAISSEZ !"

A post shared by Halle Berry (@halleberry) on May 13, 2018 at 10:22am PDT

Dans son message sur Instagram , Nikki a estimé que l'année qui s'est écoulée a été celle qui l'a "le plus transformée" pour l'instant. L'actrice de 29 ans a écrit : "Les mamans sont partout, que vous soyez maman d'un bébé à quatre pattes, mère de famille d'accueil, belle-mère, future maman, ou la meilleure amie d'une maman. Tout le monde connaît une maman, et aujourd'hui est un jour pour célébrer toutes les mamans. Et à ma petite fille, merci de m'avoir choisie pour être la tienne."

Ian a poursuivi : "Tu m'inspires chaque jour à apprendre, et en plus d'apprendre à tes côtés, je n'ai aucun doute que nous deviendrons les parents que nous avons toujours rêvé d'être. Bonne première fête des mères, chérie. Quel jour spécial, comme tous les jours, à passer sous le soleil californien avec toi et notre petit."

L'hommage d'Ian Somerhalder était tout aussi émouvant, à propos de son "être humain magique avec un petit être humain magique à l'intérieur". L'acteur a déclaré sa passion : "Nicole, tu es la chaleur du soleil, tu es la lumière de la lune, tu es l'air de ma respiration et la terre sous mes pieds. Quelle chance j'ai de te voir dans ton état le plus naturel et le plus fort ; en tant que mère. Je suis profondément reconnaissant de ce grand sacrifice, de ta patience, de ta volonté et de ta force pour faire grandir, nourrir et pousser ce tout petit ange dans le monde."

Gwyneth a écrit : "Il y a 14 ans, le matin d'un jour qui a changé ma vie... À nous toutes, Mères biologiques, adoptives, de famille d'accueil, spirituelles, communes, poules, grands-mères, arrière-grands-mères et arrière-arrière-grands-mères, et encore plus loin, bonne fête des mères."

