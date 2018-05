Le père de Meghan Markle, victime d'une crise cardiaque, n'assistera pas au mariage royal après le scandale de ses photos

"Je dois avouer que je suis la seule coupable", a déclaré Samantha, demi-sœur de Meghan avec qui elle n'a plus de contacts, dans le talk-show Loose Women sur ITV, lundi. "Comme on le sait, quand les paparazzis prennent des photos sur le vif, ce n'est pas toujours flatteur, mais c'est allé un peu trop loin. Je lui ai dit : « Tu sais, les gens ne savent pas que tu fais de l'exercice et que tu manges sainement. On ne te prend pas en photos en train d'acheter des légumes et de l'eau purifiée. On te photographie toujours sous un mauvais angle. » Alors, j'ai fait : « Il faut que tu montres aux gens que tu fais des efforts et que tu vis une vie saine. » Alors je lui ai suggéré cette idée." La famille royale n'a fait aucun commentaire sur ces photos truquées. Samantha, qui n'est pas invitée au mariage, a ajouté : "On parle beaucoup du fait que c'était motivé par l'argent. C'est faux. Je lui ai suggéré que ce serait dans son intérêt et dans l'intérêt de la famille royale de montrer que tout le monde fait des efforts pour paraître sous son meilleur jour et de montrer que tu fais des exercices et que tu manges bien."

Moins d'une semaine avant que l'actrice de Suits : avocats sur mesure ne devienne membre de la famille royale d'Angleterre, The Mail on Sunday a découvert que plusieurs photos de son père avaient été mises en scène. Photographié à Rosarito, au Mexique, où il demeure actuellement, Tom a été photographié en train d'entrer dans un café internet pour regarder des images de Meghan et son fiancé, le Prince Harry . Les autres photos de lui, censées avoir été prises "sur le vif", montraient Thomas en train de feuilleter un livre pittoresque sur l'Angleterre et de faire des essayages pour un smoking.

Lundi, Samantha Grant s'est accordé le mérite d'avoir mis en scène les photos de paparazzis de son père, et quelques heures plus tard, Thomas Markle a déclaré qu'il n'assisterait plus au mariage de Meghan Markle .

