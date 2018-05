2 tendances des festivals que vous pouvez porter n'importe où

Tous les bodys nous font craquer et ce body orange à manches longues et imprimé peau de serpent ne fait pas exception à la règle. On dirait qu'il a été créé spécialement pour assister à un festival. Pour en faire la tenue parfaite pour un concert, portez-le avec une ceinture à chaîne dorée et plein de bijoux en or. Si vous voulez ensuite le porter dans votre vie de tous les jours, il ira parfaitement avec une jupe en cuir et des talons hauts pour un rendez-vous galant, ou vous pouvez en faire votre nouvel uniforme du week-end en l'accompagnant d'un mini-short en jean.

Une robe moulante en sequins est le choix parfait pour un festival. C'est criard, sexy et fun, tout l'effet recherché. Pour votre week-end musical, portez-la avec des santiags, des boucles d'oreilles à croix et des lunettes rétro. Une fois de retour chez vous dans la vraie vie, lâchez les accessoires et portez-la avec une large veste en jean et des baskets ! Et voilà : le look parfait pour un brunch !

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

