Kate Hudson, Justin Bieber, ou encore Drake célèbrent la fête des mères aux États-Unis

Le top célèbre la fête des mères en annonçant que son mari, Sterling Shepard, et elle attendent un enfant. La jeune mariée a écrit sur Instagram : "Nous avons beaucoup de chance tous les deux sur bien des plans, que notre amour ait créé une merveilleuse nouvelle vie, et nous avons hâte que ce miracle arrive. Nous remercions Dieu de nous donner la possibilité de devenir parents et nous avons hâte de tenir notre enfant dans nos bras !"

Depuis l'événement Best Buddies, Vanessa a écrit : "Bonne fête des mères à toutes les mamans. Je suis très fière de ma mama g. La mère la plus joueuse, joyeuse et radieuse que je connaisse."

En postant une photo avec sa mère, Jessica a écrit : "Il m'a fallu près de 30 ans pour comprendre tous les sacrifices que tu as faits pour moi. Je suis en admiration devant ta sagesse et ta grâce, et j'espère pouvoir suivre ton exemple avec mon enfant (sans finir avec une camisole de force). Je t'aime tellement, maman. Bonne fête des mères à toi et aux incroyables mères qui assurent à travers le monde."

Le chanteur a écrit : "Tu m'as tout appris Tu m'as tout donné Je garderai toujours ça en moi Tu me donnes la force Il n'y a rien Ni personne que je pourrais être Je ne me sentirais pas bien Si tu n'étais pas à mes côtés Tu étais là pour m'aimer et t'occuper de moi Quand le ciel était gris Quand j'étais déprimé Tu étais toujours là pour me réconforter Et personne ne peut être Ce que tu as été et ce que tu seras toujours Tu seras toujours et à jamais La femme de ma vie."

L'actrice oscarisée a écrit : "Bonne #FêtesdesMères à ma mère, l'actrice Kate McCauley Hathaway. Voici une photo d'elle dans le rôle de Nellie Forbush pour South Pacific. Elle était enceinte de quatre mois de mon grand frère quand elle a joué ce rôle et elle faisait la roue tous les soirs et deux fois en matinées. Elle a poursuivi son rêve de devenir actrice, tout en élevant trois enfants avant que ça soit cool et que ce soit bien vu – et elle n'a jamais arrêté. Elle répète actuellement "At Wit's End" à Cape May Stage qui aura lieu du 24 mai au 2 juin. Si vous vous trouvez dans la jolie petite ville au sud de la #sortiezéro dans le New Jersey, allez donc la voir. Maman, tu es la reine. Bonne fêtes des mères biz."

Pour accompagner cette vieille photo, l'actrice de Freaks and Geeks a écrit : "Ma mère déchire. Elle est complexe, comme la plupart des mères. Notre relation n'a pas toujours été simple, mais après avoir eu Birdie, je l'ai appelée en pleurant pour lui dire que j'étais vraiment désolée, que je n'avais pas compris combien elle m'aimait, et combien ça avait dû être dur pour elle, et que j'espérais qu'elle me pardonne pour toutes mes horreurs. Je n'ai pas compris, avant d'avoir mon propre bébé en train de me dévisager et d'avoir besoin de moi que ma mère était avant tout une personne. Ma mère est tellement de choses, et j'ai eu la chance de l'avoir tout ce temps, de telle sorte que notre relation a pu évoluer et que je peux maintenant la comprendre davantage comme un être humain et une femme, indépendamment de ma vision d'elle en tant que MA MAMAN. Mais au final, je suis très reconnaissante qu'elle soit MA MÈRE parce que, bien évidemment, je ne serais pas en train d'écrire sans elle."

L'actrice a écrit : "Bonne fête des mères à ma belle-mère, à ma sœur Kelly Union, mes belles-sœurs, les amies de ma maman, toutes les amies enceintes, à toutes les futures mamans, à tous ceux qui ont perdu leur mère, à tous ceux qui ont une relation difficile avec leur maman, à toutes les mamans malades, aux mamans qui ont perdu un enfant, à tous les aides-soignants qui aiment et s'occupent d'enfants qu'ils n'ont pas mis au monde et en particulier à tous ceux qui ont du mal avec cette fête... je vous vois, je vous aime, alors respirez. Inspirez de la joie, de la paix et de la grâce et expirez tout ce qui cause de la douleur, du chagrin, de la détresse. Vous êtes tous aimés et appréciés tels que vous êtes. Bravo à vous aujourd'hui et tous les jours."

John a écrit ce joli message à sa femme : "Bonne fête des mères à ma merveilleuse femme Chrissy. Je vois tellement de toi dans Luna et j'adore ça. J'ai hâte de découvrir notre fils et de te voir lui donner tellement d'amour et recevoir tant d'amour en retour. Je suis très heureux de faire ce parcours avec toi."

La "Material Girl" a posté cette vieille photo de sa regrettée maman également prénommée Madonna en écrivant ceci : "Ma très chère maman........... tu as beaucoup souffert et on ne t'a pas encouragée à poursuivre tes rêves ou à t'exprimer librement ! J'espère avoir pu reprendre le flambeau pour toi et que quelque part tu souris et tu es fière ! Bonne fête des mères à toi et à toutes les mères qui se sont battues, qui se battent et qui continuent de le faire. #nelâchezrien��. #mères #guerrières #reines."

La star enceinte a écrit sur Instagram : "Quand on grandit devant un tel sourire, on ne peut que grandir en cherchant le bonheur à chaque moment. Élevée à chercher le rire parfois au cours des circonstances les plus difficiles et élevée en partageant les liens très forts qui remplissent nos cœurs d'amour et toutes les bonnes choses qui nourrissent notre âme. Je sais que je ressens cette liberté d'aimer grâce à elle. Je sais que je ressens cette force de vivre sans peur grâce à elle. Je sais que je n'ai jamais eu peur de suivre ma voie grâce à elle. Je sais que je me sens profondément aimée grâce à elle. Je sais aussi que toutes les mères sont capables d'offrir ça à leurs enfants. Elle m'a appris que l'amour d'une mère bâtit votre avenir. Non pas à travers des attentes mais à travers l'amour et en honorant le parcours individuel de chacun de vos enfants. À mon grand professeur, bonne fête des mères. Et à tous les grands professeurs dans le monde, bonne fête des mères."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕