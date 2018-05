Cate Blanchett mène la marche des femmes au Festival de Cannes pour l'égalité hommes/femmes

Eva Husson and her “Girls of the Sun” actresses enter #Cannes2018 red carpet to @Beyonce “Run the World (Girls)”. Amazing moment on night of Cate Blanchett speech and #5050X2020 women’s march. They’re dancing and infusing to electric energy in Palais. pic.twitter.com/gn3e2xoMjP

Le journaliste a ainsi écrit pour accompagner une vidéo : "Eva Husson et les actrices de son film Les Filles du soleil arrivent sur le tapis rouge de #Cannes2018 au son de "Run the World (Girls)" de @Beyonce. Moment incroyable que ce discours de Cate Blanchett et de la marche des femmes #5050X2020. Elles dansent et envoient une énergie électrique au Palais."

Cate Blanchett et Agnès Varda ont poursuivi : "Nous mettons au défi nos institutions pour organiser activement la parité et la transparence dans les instances de décision et partout où les sélections se font. Nous mettons au défi nos gouvernements et nos pouvoirs publics pour appliquer les lois sur l'égalité salariale. Nous demandons l'équité et la réelle diversité dans nos environnements professionnels. Nous désirons travailler main dans la main avec nos collègues hommes pour prendre nos responsabilités et créer derrière et devant la caméra des images dont nous croyons fermement qu'elles permettent les prises de conscience. Nous sommes reconnaissantes de toutes les femmes et des hommes qui réclament un changement. Il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient accessibles."

