Amal Clooney évoque le pouvoir du courage lors d'un discours à la Vanderbilt University

"À une époque où il y a plus de journalistes en prison à travers le monde que depuis trente ans et que même ici les médias sont attaqués par la Maison-Blanche, nous avons besoin de courage", a-t-elle précisé. "Et à une époque où nos politiciens essaient de confondre les termes refugié et terroriste et essaient de nous faire peur les uns les autres, nous avons besoin de courage."

"Les traits de caractère comme la persévérance, l'ambition, la curiosité et le cran détermineront votre succès. Et plus que tout, ça déterminera votre courage. C'est la vertu sur laquelles toutes les autres reposent."

"It’s character traits like persistence, ambition, inquisitiveness and grit that will determine your success. And perhaps more than anything that will define you is your courage. That is the virtue on which all others depend."--Amal Clooney #VU2018

"On dit que le courage est contagieux. Les gens qui ont le courage de changer leur société, en Inde, en Afrique du Sud, aux États-Unis, nous inspirent et créent des droits pour les générations futures", a-t-elle expliqué dans une vidéo postée sur YouTube . "Mais quand j'observe le monde aujourd'hui, je vois qu'on a plus que jamais besoin de courage. À une époque où les femmes sont victimes d'abus physiques dans le monde entier, de restrictions concernant leur travail, ce qu'elles possèdent, le droit de voyager et même la garde de leurs enfants, nous avons besoin de courage."

