Le fils adolescent de l'acteur de Sons of Anarchy David Labrava s'est suicidé

Le message sur la page GoFundMe se poursuit : "Le dernier souhait de Tycho était « donnez tout mon argent à une organisation luttant contre la dépression et le trouble bipolaire »... c'est donc exactement où il va aller ! Merci de nous rejoindre dans notre combat pour sensibiliser les gens aux signes de la dépression ! Nous devons honorer nos amis parce que nous ne savons jamais ce qui se cache derrière le sourire de quelqu'un. 100 % de vos dons seront ajoutés à ceux de Tycho et versés à une organisation luttant contre la dépression et le trouble bipolaire."

"Le 5 mai 2018, Tycho Spelis Chiusano a décidé d'en finir avec la vie. Il avait 16 ans. Il avait souffert en silence de dépression pendant des années et ne savait pas comment demander de l'aide", peut-on lire sur la page. "Une âme extraordinaire et belle, Tycho était très intelligent, sportif, loyal et un ami sensible. Il était plein de vie, souriait constamment et avait le don de faire rire les autres. Tycho aimait sa famille et ses amis. C'est comme ça qu'on se souviendra à jamais de lui ! N'OUBLIEZ jamais : soyez toujours bienveillants et ayez de la compassion pour les autres. Ne répandez jamais de rumeurs et apprenez à communiquer avec les autres."

A post shared by David Labrava (@realdavidlabrava) on May 9, 2018 at 5:13pm PDT

