Khloé Kardashian nous donne un premier aperçu de sa petite True Thompson

"Je vais documenter mon parcours pour retrouver mon corps, mon esprit, et que tout soit fort. Je veux que mon esprit, mon corps et mon âme soient alignés et zen. Et j'essaie désormais de faire ça avec mon adorable petite fille."

Et Khloé d'ajouter : "Je dois me motiver, et c'est aussi difficile de caser des séances d'entraînement entre deux repas. Il n'y a pas deux jours pareils. True est super mais je ne peux pas prédire si elle va dormir les deux heures ou si elle a faim."

"Ça fait tellement du bien de transpirer à nouveau, et j'ai l'impression d'évoluer et de faire quelque chose de progressif pour mon corps et mon esprit", a-t-elle expliqué. "C'est dur de reprendre le rythme des séances d'entraînement. Bon sang..."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕